Прем'єр Косово "мріє бути схожим на Зеленського" – президент Сербії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що найскладніша ситуація з Косово ще попереду, бо прем'єр-міністр Альбін Курті "мріє бути схожим" на президента України Володимира Зеленського, інформує УНН.
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За словами Вучича, у Косово станеться те, чого Сербія "досі не бачила і про що не могла мріяти".
"І все завдяки провокаційним діям і жахливо безвідповідальній поведінці (прем'єр-міністра Косова) Альбіна Курті. Я боюся загальної незахищеності та нестабільності. Я боюся навіть великих конфліктів, бо знаю, що серби не можуть цього терпіти. І я знаю, що цей інший, який спричинив усе, не хоче йти на пенсію, тому що він сумує і мріє бути якимось Зеленським", — сказав Вучич в ефірі сербського Pink TV.
Що передувало
Напруженість між Белградом і Приштиною зросла в п'ятницю після зіткнення поліції в Косово з місцевими сербами, які зібралися перед будівлею муніципалітету, щоб не дати новообраному етнічному албанському меру увійти до його кабінету.
Поліція у захисному спорядженні була розгорнута навколо будівлі разом із персоналом місії ЄС із забезпечення правопорядку в Косові та силами НАТО у Косові.
За повідомленнями ЗМІ, щонайменше 10 людей постраждали від світлошумових гранат та сльозогінного газу після підпалу поліцейського автомобіля та стрілянини.
Косовські серби в суботу закликали Вучича призупинити процес діалогу, що триває, для нормалізації відносин з Косово, незалежність якого з 2008 року сусідня Сербія так і не визнала.