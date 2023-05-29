Премьер Косово "мечтает быть похожим на Зеленского" - президент Сербии

Детали

По словам Вучича, в Косово произойдет то, чего Сербия "до сих пор не видела и о чем не могла мечтать".

"И все благодаря провокационным действиям и ужасно безответственному поведению (премьер-министра Косово) Альбина Курти. Я боюсь общей незащищенности и нестабильности. Я боюсь даже больших конфликтов, потому что знаю, что сербы не могут этого терпеть. И я знаю, что этот другой, который вызвал все, не хочет уходить на пенсию, потому что он скучает и мечтает быть каким-то Зеленским", — сказал Вучич в эфире сербского Pink TV.

Что предшествовало

Напряженность между Белградом и Приштиной возросла в пятницу после столкновения полиции в Косово с местными сербами, которые собрались перед зданием муниципалитета, чтобы не дать новоизбранному этническому албанскому мэру войти в его кабинет.

Полиция в защитном снаряжении была развернута вокруг здания вместе с персоналом миссии ЕС по обеспечению правопорядка в Косово и силами НАТО в Косово.

По сообщениям СМИ, по меньшей мере 10 человек пострадали от светошумовых гранат и слезоточивого газа после поджога полицейского автомобиля и стрельбы.

Косовские сербы в субботу призвали Вучича приостановить продолжающийся процесс диалога для нормализации отношений с Косово, независимость которого с 2008 года соседняя Сербия так и не признала.