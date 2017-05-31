Представницю карате К.Криву названо найкращою спортсменкою травня
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. За підсумками спортивного травня Національний олімпійський комітет України визнав дворазову чемпіонку Європи з карате Катерину Криву найкращою спортсменкою останнього весняного місяця, інформує УНН з посиланням на НОК України.
Високе визнання НОК 25-річна львів'янка отримала завдяки блискучому виступу на травневому чемпіонаті Європи в турецькому місті Ізміт, який став першим чемпіонатом континенту, що проводився в статусі олімпійського.
В Туреччині К.Крива двічі підіймалася на найвищу сходинку п'єдесталу пошани. Вона стала найсильнішою у змаганнях куміте (вагова категорія до 50 кг), після чого здобула медаль найвищого ґатунку у командній першості разом з подругами по збірній – Анітою Серьогіною, Анжелікою Терлюгою та Анастасією Містковською.
Відзначимо, що К.Крива вперше отримала звання найкращої спортсменки місяця в Україні.
Додамо, в 2016 році на 129-й сесії Міжнародного Олімпійського Комітету в бразильському Ріо-де-Жанейро МОК ухвалив рішення про включення 5 нових видів спорту до програми Ігор ХХХІІ Олімпіади 2020 року в Токіо, одним з яких стало карате.
Нагадаємо, гімнаст О.Верняєв удев'яте став кращим спортсменом місяця.