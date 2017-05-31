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Представительницу каратэ Е.Криву названо лучшей спортсменкой мая

Киев • УНН

 • 11430 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. По итогам спортивного мая Национальный олимпийский комитет Украины признал двукратную чемпионку Европы по каратэ Екатерину Криву лучшей спортсменкой последнего весеннего месяца, информирует УНН со ссылкой на НОК Украины.

Представительницу каратэ Е.Криву названо лучшей спортсменкой мая

Высокое признание НОК 25-летняя львовянка получила благодаря блестящему выступлению на майском чемпионате Европы в турецком городе Измит, который стал первым чемпионатом континента, который проводился в статусе олимпийского.

В Турции Е.Крива дважды поднималась на высшую ступень пьедестала почета. Она стала сильнейшей в соревнованиях кумитэ (весовая категория до 50 кг), после чего получила медаль высшей пробы в командном первенстве вместе с подругами по сборной - Анитой Серегина, Анжеликой Терлюгою и Анастасией Мистковською.

Отметим, что Е.Крива впервые получила звание лучшей спортсменки месяца в Украине.

Добавим, в 2016 году на 129-й сессии Международного Олимпийского Комитета в бразильском Рио-де-Жанейро МОК принял решение о включении 5 новых видов спорта в программу Игр ХХХІІ Олимпиады 2020 году в Токио, одним из которых стало каратэ.

Напомним, гимнаст О.Верняев девятый стал лучшим спортсменом месяца.

 

Украинские Национальные Новости

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