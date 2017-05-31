Представительницу каратэ Е.Криву названо лучшей спортсменкой мая

Высокое признание НОК 25-летняя львовянка получила благодаря блестящему выступлению на майском чемпионате Европы в турецком городе Измит, который стал первым чемпионатом континента, который проводился в статусе олимпийского.

В Турции Е.Крива дважды поднималась на высшую ступень пьедестала почета. Она стала сильнейшей в соревнованиях кумитэ (весовая категория до 50 кг), после чего получила медаль высшей пробы в командном первенстве вместе с подругами по сборной - Анитой Серегина, Анжеликой Терлюгою и Анастасией Мистковською.

Отметим, что Е.Крива впервые получила звание лучшей спортсменки месяца в Украине.

Добавим, в 2016 году на 129-й сессии Международного Олимпийского Комитета в бразильском Рио-де-Жанейро МОК принял решение о включении 5 новых видов спорта в программу Игр ХХХІІ Олимпиады 2020 году в Токио, одним из которых стало каратэ.

Напомним, гимнаст О.Верняев девятый стал лучшим спортсменом месяца.