Представники України вибороли дві нагороди на ЧЄ з дзюдо
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. У заключний змагальний день чемпіонату Європи, що проходив в Тель-Авіві, бронзову медаль у категорії понад 78 кг здобула наша Єлизавета Каланіна, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію дзюдо України.
До зустрічі зі співвітчизницею Галиною Тарасовою, Каланіна спочатку взяла гору над італійкою Елеонорою Гері, а потім на нашу дзюдоїстку чекала досить принципова сутичка — із Іриною Кіндзерською, яка нещодавно виступала у складі збірної України, а зараз захищає спортивну честь Азербайджану. Калініна перемогла і вийшла до півфіналу, де її опоненткою була Лариса Церич із Боснії й Герцеговини, “срібна” (2014) і “бронзова” (2017) призерка чемпіонатів Європи. Нинішнього року Каланіна вже зазнали поразки від балканки у лютому на турнірі Grand Slam у Дюссельдорфі і цього разу нічого не змінилося.
Із інших учасників найкращий результат продемонстрував одесит Олександр Гордієнко у вазі понад 100 кг, який став сьомим. Кеджау Ньябалі (до 90 кг), Антон Савицький (до 100 кг) і Анастасія Турчин (до 78 кг) до залікової сімки не потрапили.
Таким чином, наша команда повертається з Тель-Авіва з двома бронзовими нагородами, адже раніше бронзовою призеркою стала наша Марина Черняк. Окрім того, до двох медалей додалися два п’ятих і два сьомих місця в українських спортсменів.