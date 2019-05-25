Представник Константинополя: проросійські сили в оточенні Епіфанія - міф

"Усі звинувачення, що предстоятеля Епіфанія оточили якісь проросійські сили - це міф. Предстоятель Епіфаній - це молода і сильна людина, яку підтримуємо ми разом з українцями", - сказав митрополит Гальський.

З його слів, церкві немає чого боятися, вона не грає ніякої політичної ролі та не втручається в політичні питання.

Митрополит Гальський Еммануїл також переказав вітання з Днем тезоіменитства предстоятелю ПЦУ Епіфанію від Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія.

"За посередництва та від імені Його Всесвятості Архієпископа Константинополя – Нового Риму, Вселенського Патріарха кир кир Варфоломія, я сьогодні знаходжуся тут разом з вами усіма у Євхаристії, щоб привітати та разом насолодитися благами бездоганної нашої християнської віри. Радість наша від розв’язання давнього розділення, яке змучило благочестивий та побожний український народ, сьогодні сягає свого апогею, оскільки Предстоятель та перший очільник цієї нової автокефальної Церкви, Ваше надзвичайно дороге Блаженство, відзначає святі іменини уперше як очільник цієї Церкви", – звернувся до Епіфанія представник Вселенського Патріарха.

Він також додав, що присутність представників Церкви-Матері в Україні є природньою, адже Його Всесвятість Вселенський Патріарх доклав великих зусиль для автокефалії української Церкви. "Саме у такий спосіб укріплюються духовні зв’язки Церков та народів. Саме у такий спосіб возвеличується та прославляється ім’я Святої Трійці. Саме у такий спосіб служать Христу упродовж віків", – наголосив митрополит Гальський.

Напередодні почесний патріарх Філарет заявив, що на митрополита Епіфанія відбувається вплив "промосковських сил".

Нагадаємо, Епіфаній назвав перешкоду для єднання українців навколо Київського престолу.