Представитель Константинополя: пророссийские силы в окружении Епифания - миф

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 23699 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 45592 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 63519 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 78509 просмотра

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7 марта, 08:52 • 120384 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110976 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137304 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144560 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130169 просмотра

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Представитель Константинополя: пророссийские силы в окружении Епифания - миф

Представитель Константинополя: пророссийские силы в окружении Епифания - миф

Киев  •  УНН

 • 13765 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Обвинения, что предстоятеля Православной церкви Украины, митрополита Киевского и всея Украины Епифания окружили какие-то пророссийские силы - это миф. Об этом заявил в комментарии журналистам представитель Вселенского патриарха митрополит Галльский Эммануил, передает УНН.

"Все обвинения, что предстоятеля Епифания окружили какие-то пророссийские силы - это миф. Предстоятель Епифаний - это молодой и сильный человек, которого поддерживаем мы вместе с украинцами", - сказал митрополит Галльский.

По его словам, церкви нечего бояться, она не играет никакой политической роли и не вмешивается в политические вопросы.

Митрополит Галльский Эммануил также передал поздравления с Днем тезоименитства предстоятелю ПЦУ Епифанию от Его Святейшества Вселенского Патриарха Варфоломея.

"При посредничестве и от имени Его Святейшества Архиепископа Константинополя - Нового Рима, Вселенского Патриарха кир кир Варфоломея, я сегодня нахожусь здесь вместе с вами всеми в Евхаристии, чтобы поздравить и вместе насладиться благами безупречной нашей христианской веры. Радость наша от решения давнего разделения, которое измучило благочестивый и благоговейный украинский народ, сегодня достигает своего апогея, поскольку Предстоятель и первый глава этой новой автокефальной Церкви, Ваше чрезвычайно дорогое Блаженство, отмечает святые именины впервые как глава этой Церкви", - обратился к Епифанию представитель Вселенского Патриарха.

Он также добавил, что присутствие представителей Церкви-Матери в Украине является естественной, ведь Его Святейшество Вселенский Патриарх приложил большие усилия для автокефалии Украинской Церкви. "Именно таким образом укрепляются духовные связи Церквей и народов. Именно таким образом возвышается и прославляется имя Святой Троицы. Именно таким образом служат Христу на протяжении веков", - подчеркнул митрополит Галльский.

Накануне почетный патриарх Филарет заявил, что на митрополита Епифания происходит воздействие "промосковских сил".

Напомним, Епифаний назвал препятствие для объединения украинцев вокруг Киевского престола.

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