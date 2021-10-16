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Представник Клінтон повідомив про покращення стану колишнього президента

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Колишній президент США Білл Клінтон залишиться в госпіталі ще на один день, його стан покращився. Про це в Twitter повідомив представник експрезидента Ангел Урена, передає УНН.

Деталі

Клінтон продовжує лікування в UC Irvine Medical Center. Його стан покращується. Він залишиться в госпіталі ще на одну ніч для отримання антибіотика IV.

Що передувало

Білла Клінтона госпіталізували у вівторок 12 жовтня. За даними CNN, його доставили в один з медичних закладів Каліфорнії через зараження крові (сепсис). Журналісти телеканалу повідомили з посиланням на лікарів і представників експрезидента, що Клінтона можуть виписати в суботу, 16 жовтня.

Додамо

Раніше колишній президент переніс дві операції на серці: в 2004-му і 2010-му році.

Білл Клінтон — 42-й президент США від Демократичної партії, зараз йому 75 років. Він займав пост глави держави два терміни поспіль, з 1993 по 2001 рік. До цього п’ять разів обирався губернатором штату Арканзас.

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