Представитель Клинтон сообщил об улучшении состояния бывшего президента
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Бывший президент США Билл Клинтон останется в госпитале еще на один день, его состояние улучшилось. Об этом в Twitter сообщил представитель экс-президента Ангел Урена, передает УНН.
Детали
Клинтон продолжает лечение в UC Irvine Medical Center. Его состояние улучшается. Он останется в госпитале еще на одну ночь для получения антибиотика IV.
Что предшествовало
Билла Клинтона госпитализировали во вторник 12 октября. По данным CNN, его доставили в один из медицинских учреждений Калифорнии из-за заражения крови (сепсис). Журналисты телеканала сообщили со ссылкой на врачей и представителей экс-президента, что Клинтона могут выписать в субботу, 16 октября.
Добавим
Ранее бывший президент перенес две операции на сердце: в 2004-м и 2010-м году.
Билл Клинтон — 42-й президент США от Демократической партии, сейчас ему 75 лет. Он занимал пост главы государства два срока подряд, с 1993 по 2001 год. До этого пять раз избирался губернатором штата Арканзас.