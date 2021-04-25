Православні сьогодні святкують Вербну неділю
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Православні християни, а також, в загальному, християни східного обряду усього світу в цю неділю відзначають свято Входу Господнього в Єрусалим або Вербну (пальмову) неділю. Про це повідомляє УНН.
Про свято
Вхід Господній в Єрусалим християнське свято, що відзначається в неділю, що передує Великодню, тобто в шосту неділю Великого посту. Присвячено урочистому в’їзду в Єрусалим Ісуса Христа, описаного в усіх чотирьох Євангеліях. У православ’ї входить до числа дванадесятих (головних) свят.
Свято символізує, з одного боку, визнання Ісуса Месією (Христом), а з іншого — прообраз входу Сина Людського в Рай.
Іудеї очікували, що Месія — Спаситель Ізраїлю — з’явиться на Великдень. У той час Іудея була під окупацією римлян, і очікували національного визволителя від іноземного панування.
Народ Єрусалиму, знаючи про воскресіння Лазаря, зустрічає Ісуса дуже урочисто. Ісус, показуючи, що він входить до Єрусалиму з бажанням миру, а не війни, в’їжджає на ослі (на Сході в’їжджати в місто на ослі — символ миру, верхи на коні — символ війни).
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У православному календарі Вхід Господній в Єрусалим, на відміну від інших двунадесятих свят, формально не має передсвята, бо за ним відразу слідує Страсна седмиця.
Під час всеношної на свято Входу Господнього в Єрусалим моляться, як би зустрічають невидимо прийдешнього Господа і вітають Його, як Переможця пекла і смерті, тримаючи в руках гілки, квіти та запалені свічки. На утрені читається особлива молитва на благословення “ваїй” (тобто пальмових гілок, в слов’янських країнах замінних гілками верби). Звичайно після цього верби, які прихожани тримають в руках, кроплять свяченою водою.
У православних християн є звичай зберігати освячені верби протягом всього року, прикрашати ними ікони в будинку.
Нагадаємо
У МОЗ випустили особливості святкування Вербної неділі в Україні під час карантину.