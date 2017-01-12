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Правоохоронці затримали банду, яка у листопаді 2016 р. пограбувала запорізького прокурора

Київ • УНН

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ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 12 січня. УНН. Правоохоронці затримали злочинну групу, яка у листопаді 2016 здійснила розбійний напад на очільника Запорізької місцевої прокуратури №2 Романа Мазурика. Про це проінформували у прес-службі прокуратури Запорізької області, повідомляє УНН.

Злочинну групу у кількості 4 осіб затримано у Дніпропетровській області. Там нападники вчинили спробу розбійного нападу із застосуванням вогнепальної зброї з метою заволодіння майном мешканця Дніпропетровської області.

Під час затримання зловмисники чинили опір із застосуванням вогнепальної зброї. Також, цікавим є факт, що один з нападників був звільнений у січні 2016 року за так званим “законом Савченко”, зазначили у відомстві. Пізніше встановлено та затримано ще одного члена цієї злочинної групи.

Наразі всім п’ятьом особам оголошено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 262, ч. 3 ст. 289 КК України. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій зловмисників за ст.257 КК України (бандитизм).
Також, нападникам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

За вчинення вказаних злочинів передбачено покарання до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 12 листопада минулого року троє невідомих осіб в масках зі зброєю, схожою на пістолети, увірвалися на територію домоволодіння керівника Запорізької місцевої прокуратури № 2. Під загрозою застосування зброї, заштовхали його у будинок, де зв’язали прокурора та його дружину, після чого заволоділи майном, грошовими коштами та автомобілем.

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