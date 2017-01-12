Правоохранители задержали банду, которая в ноябре 2016 года ограбила запорожского прокурора
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 12 января. УНН. Правоохранители задержали преступную группу, которая в ноябре 2016 года осуществила разбойное нападение на руководителя Запорожской местной прокуратуры №2 Романа Мазурика. Об этом проинформировали в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, сообщает УНН.
Преступную группу в количестве 4 человек задержаны в Днепропетровской области. Там нападавшие попытались осуществить разбойное нападение с применением огнестрельного оружия с целью завладения имуществом жителя Днепропетровской области.
Во время задержания злоумышленники оказали сопротивление с применением огнестрельного оружия. Также, интересным является тот факт, что один из нападавших был освобожден в январе 2016 года по так называемому "закону Савченко", отметили в ведомстве. Позже установлен и задержан еще один член этой преступной группы.
Сейчас всем пяти лицам объявлено подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 262, ч. 3 ст. 289 УК Украины. Решается вопрос о дополнительной квалификации действий злоумышленников по ст.257 УК Украины (бандитизм).
Также, нападающим избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
За совершение указанных преступлений предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, 12 ноября прошлого года трое неизвестных в масках с оружием, похожим на пистолет, ворвались на территорию домовладения руководителя Запорожской местной прокуратуры № 2. Под угрозой применения оружия, затолкали его в дом, где связали прокурора и его жену, после чего завладели имуществом, денежными средствами и автомобилем.