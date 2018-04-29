Правоохоронці Бельгії заарештувала 70-річного керівника міжнародної банди
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. У Бельгії за підозрою в керівництві міжнародним злочинним угрупованням затриманий 70-річний бізнесмен. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал RTBF.
Підприємця, за інформацією видання, звуть Франсіс Леклер, він проживає в передмісті Турне. Він починав з роботи перукарем і майстром з виготовлення перук, а в 1970-х роках зайнявся текстильним бізнесом — спочатку імпортував одяг з Азії, потім почав виробництво власної, у результаті на його фабриках шилися вироби для багатьох відомих марок, включаючи Lee Cooper і Sonia Rykiel.
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Тіньовий бізнес, ймовірно, стартував на початку 2000-х. Всі текстильні компанії Леклера зараз збанкрутували або перепродані.
Встановлено зв’язки підозрюваного з албанськими злочинними угрупованнями, які контролювали плантації марихуани, а також з італійськими фальшивомонетниками. Поліція також заарештувала чотирьох членів його сім’ї — дружину, дітей і зятя. Всього у справі арештовано 11 осіб. Розслідування триває.
Нагадаємо, київською прокуратурою спільно з поліцією викрито групу наркоторговців, які налагодили збут особливо небезпечних наркотичних та психотропних засобів на території столиці та її околицях, а також виявлено арсенал зброї.