Правоохранители Бельгии арестовала 70-летнего руководителя международной банды
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Бельгии по подозрению в руководстве международной преступной группировкой задержан 70-летний бизнесмен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал RTBF.
Предпринимателя, по информации издания, зовут Франсис Леклер, он проживает в пригороде Турне. Он начинал с работы парикмахером и мастером по изготовлению париков, а в 1970-х годах занялся текстильным бизнесом - сначала импортировал одежду из Азии, затем начал производство собственной, в результате на его фабриках шились изделия для многих известных марок, включая Lee Cooper и Sonia Rykiel.
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Теневой бизнес, вероятно, стартовал в начале 2000-х. Все текстильные компании Леклера сейчас обанкротились или перепроданы.
Установлены связи подозреваемого с албанскими преступными группировками, которые контролировали плантации марихуаны, а также с итальянскими фальшивомонетчиками. Полиция также арестовала четырех членов его семьи - жену, детей и зятя. Всего по делу арестованы 11 человек. Расследование продолжается.
Напомним, киевской прокуратурой совместно с полицией раскрыто группу наркоторговцев, которые наладили сбыт особо опасных наркотических и психотропных средств на территории столицы и ее окрестностях, а также обнаружен арсенал оружия.