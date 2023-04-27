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Пожежі в курганській області не припиняються - загинув чоловік, вогонь перекинувся на завод

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Велика пожежа в селі логоушка на курганщині призвела до загибелі людини, повідомляє мнс рф. За останніми даними, у цьому селі від пожежі постраждали вже 76 будівель, передає УНН.

Деталі

За попередньою версією, причиною пожежі стала іскра від тепловоза.

Через вітер у селі немає зв'язку та електрики. Площа пожежі зросла до 6000 кв. метрів.

Лісова пожежа також зайшла на територію заводу "Курганстальмост".

З 27 квітня на території області запроваджено режим НС, заявили в уряді області.

Додамо

Жертвами пожежі у селищі сосьва у сусідній свердловській області цього тижня стали двоє людей. Відкрите горіння ліквідували лише у четвер через дві доби після початку пожежі.

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