Пожары в курганской области не прекращаются - погиб мужчина, огонь перекинулся на завод
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Крупный пожар в селе логоушка на курганщине привел к гибели человека, сообщает мчс рф. По последним данным, в этом селе от пожара пострадали уже 76 зданий, передает УНН.
Детали
По предварительной версии, причиной пожара стала искра от тепловоза.
Из-за ветра в селе нет связи и электричества. Площадь пожара возросла до 6000 кв. метров.
Лесной пожар также зашел на территорию завода "Курганстальмост".
С 27 апреля на территории области введен режим ЧС, заявили в правительстве области.
Добавим
Жертвами пожара в поселке сосьва в соседней свердловской области на этой неделе стали два человека. Открытое горение ликвидировали только в четверг через двое суток после начала пожара.