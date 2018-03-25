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Пожежа в готелі на Львівщині: відкрито кримінальне провадження

Пожежа в готелі на Львівщині: відкрито кримінальне провадження

Київ • УНН

 • 13968 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. За фактом пожежі у відпочинковому комплексі у м. Хирів Львівської області відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) ККУ. Про це повідомив відділ комунікації поліції Львівської області, передає УНН.

"Правоохоронці встановлюють причину займання. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до п'ятнадцяти років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування", - йдеться в повідомленні.

Також зазначено, що пожежа сталася на другому поверсі будівлі, потім вогонь перекинувся на впритул розміщену церкву.

Нагадаємо, 24 березня сталася масштабна пожежа на території колишнього колегіуму єзуїтів в селі Хирів на Львівщині. Зазначено, що в останні роки у будівлі діяв готель. Займання вдалося ліквідувати  вранці 25 березня. До гасіння пожежі залучили понад сто вогнеборців.

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