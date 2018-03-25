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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 29039 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 56815 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Пожар в гостинице во Львовской области: открыто уголовное производство

Пожар в гостинице во Львовской области: открыто уголовное производство

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 марта. УНН. По факту пожара в комплексе в г. Хыров Львовской области открыто уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УКУ. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Львовской области, передает УНН.

"Правоохранители устанавливают причину возгорания. По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – от трех до пятнадцати лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование", - говорится в сообщении.

Также отмечено, что пожар произошел на втором этаже здания, затем огонь перекинулся на вплотную размещенную церковь.

Напомним, 24 марта произошел масштабный пожар на территории бывшего коллегиума иезуитов в деревне Хыров во Львовской области. Отмечено, что в последние годы в здании действовал отель. Возгорание удалось ликвидировать утром 25 марта. К тушению пожара привлекли более ста пожарных.

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