Пожар в гостинице во Львовской области: открыто уголовное производство

"Правоохранители устанавливают причину возгорания. По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – от трех до пятнадцати лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование", - говорится в сообщении.

Также отмечено, что пожар произошел на втором этаже здания, затем огонь перекинулся на вплотную размещенную церковь.

Напомним, 24 марта произошел масштабный пожар на территории бывшего коллегиума иезуитов в деревне Хыров во Львовской области. Отмечено, что в последние годы в здании действовал отель. Возгорание удалось ликвидировать утром 25 марта. К тушению пожара привлекли более ста пожарных.