Поїздами із гарячих точок на захід евакуювали 2,5 млн людей, близько 300 тисяч - за кордон
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Укрзалізниця евакуювала з найгарячіших точок до західних регіонів 2,5 мільйона людей, близько 300 тисяч людей - за кордон. Про це повідомили у компанії у Telegram, пише УНН.
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"Укрзалізниця продовжує працювати: з початку збройної агресії росії проти України залізниця евакуювала 2,5 мільйони громадян з найгарячіших точок нашої країни до більш безпечних західних регіонів", - йдеться у повідомленні.
При цьому, як зазначили в Укрзалізниці, "за кордон було евакуйовано близько 300 тисяч осіб, переважна більшість з яких - жінки та діти, що вимушено покинули свої домівки у Києві, Харкові, Дніпрі та інших містах".
Доповнення
Понад 1100 жителів Луганщини відправили 14 березня евакуаційними потягами на захід України.