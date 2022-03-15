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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Поїздами із гарячих точок на захід евакуювали 2,5 млн людей, близько 300 тисяч - за кордон

Поїздами із гарячих точок на захід евакуювали 2,5 млн людей, близько 300 тисяч - за кордон

Київ • УНН

 • 74026 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Укрзалізниця евакуювала з найгарячіших точок до західних регіонів 2,5 мільйона людей, близько 300 тисяч людей - за кордон. Про це повідомили у компанії у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Укрзалізниця продовжує працювати: з початку збройної агресії росії проти України залізниця евакуювала 2,5 мільйони громадян з найгарячіших точок нашої країни до більш безпечних західних регіонів", - йдеться у повідомленні.

При цьому, як зазначили в Укрзалізниці, "за кордон було евакуйовано близько 300 тисяч осіб, переважна більшість з яких - жінки та діти, що вимушено покинули свої домівки у Києві, Харкові, Дніпрі та інших містах".

Доповнення

Понад 1100 жителів Луганщини відправили 14 березня евакуаційними потягами на захід України.

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