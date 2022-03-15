Поездами из горячих точек на запад эвакуировали 2,5 млн человек, около 300 тысяч - за границу
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Укрзализныця эвакуировала из самых горячих точек в западные регионы 2,5 миллиона человек, около 300 тысяч человек - за границу. Об этом сообщили в компании в Telegram, пишет УНН.
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"Укрзализныця продолжает работать: с начала вооруженной агрессии россии против Украины железная дорога эвакуировала 2,5 миллиона граждан из самых горячих точек нашей страны в более безопасные западные регионы", - говорится в сообщении.
При этом, как отметили в ведомстве, "за границу было эвакуировано около 300 тысяч человек, подавляющее большинство из которых - женщины и дети, которые вынужденно покинули свои дома в Киеве, Харькове, Днепре и других городах".
Дополнение
Более 1100 жителей Луганской области отправили 14 марта эвакуационными поездами на запад Украины.