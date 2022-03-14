Понад 1100 мешканців Луганщини прямують евакуаційними потягами на Захід України
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Понад тисячі мешканців Луганщини наразі прямують двома евакуаційними потягами на Захід України. Про це інформує Укрзалізниця, пише УНН.
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Наголошується, що два поїзди Укрзалізниці вже везуть до безпеки понад 1100 мешканців Луганщини.
Жінки та діти з Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного та Попасної вже прямують до Ковеля та Львова у теплих вагонах.
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“Ми навмисне повідомляємо про деякі евакуаційні операції постфактум, щоб не піддати ризику життя пасажирів і поїзних бригад, але зараз можемо видихати... і готуватися зустрічати ще одну довгоочікувану групу біженців з Маріуполя”, - зазначили у відомстві.
Додамо
Російські окупанти продовжують обстрілювати мирне населення на Луганщині. Через обстріли палають зруйновані російським окупантом міста Попасна, Рубіжне, Сєвєродонецьк.