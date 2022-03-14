Более 1100 жителей Луганщины направляются эвакуационными поездами на запад Украины

Детали

Отмечается, что два поезда Укрзализныци уже везут в безопасность более 1100 жителей Луганщины.

Женщины и дети из Северодонецка, Лисичанска, Рубежного и Попасной уже направляются в Ковель и Львов в теплых вагонах.

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“Мы умышленно сообщаем о некоторых эвакуационных операциях постфактум, чтобы не подвергнуть риску жизни пассажиров и поездных бригад, но сейчас можем выдыхать. И готовиться встречать еще одну долгожданную группу беженцев из Мариуполя”, - отметили в ведомстве.

Добавим

Российские оккупанты продолжают обстреливать мирное население на Луганщине. Из-за обстрелов пылают разрушенные российским оккупантом города Попасная, Рубежное, Северодонецк.