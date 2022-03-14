Более 1100 жителей Луганщины направляются эвакуационными поездами на запад Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Более тысячи жителей Луганщины сейчас следуют двумя эвакуационными поездами на запад Украины. Об этом информирует Укрзализныця, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что два поезда Укрзализныци уже везут в безопасность более 1100 жителей Луганщины.
Женщины и дети из Северодонецка, Лисичанска, Рубежного и Попасной уже направляются в Ковель и Львов в теплых вагонах.
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“Мы умышленно сообщаем о некоторых эвакуационных операциях постфактум, чтобы не подвергнуть риску жизни пассажиров и поездных бригад, но сейчас можем выдыхать. И готовиться встречать еще одну долгожданную группу беженцев из Мариуполя”, - отметили в ведомстве.
Добавим
Российские оккупанты продолжают обстреливать мирное население на Луганщине. Из-за обстрелов пылают разрушенные российским оккупантом города Попасная, Рубежное, Северодонецк.