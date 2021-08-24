Повністю вакцинованих від COVID-19 українців уже майже 3,2 мільйона
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримало вже майже 3,18 мільйона людей. При цьому загалом зробили вже майже 8,3 мільйона щеплень, за останню добу з яких - понад 71 тисячу, більшість з них - другою дозою. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
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"Від початку вакцинальної кампанії щеплено – 5 099 802 людини, з них отримали одну дозу – 5 099 800 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 179 661 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 8 279 461 щеплення", - повідомили у МОЗ.
Деталі
71 427 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 23 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 28 142 людини, повністю імунізовані - 43 285 людей.
Протягом доби працювали: 604 мобільні бригади, 2 321 пункт щеплення; 328 центрів вакцинації.
Додамо
В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років. Наразі щеплення проводиться чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer/BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech та AstraZeneca (Covishield, SKBio).
За даними МОЗ, станом на 5 серпня 2021 року Україна вже отримала майже 12 млн доз вакцин від коронавірусу.