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Актуальное
Полностью вакцинированных от COVID-19 украинцев уже почти 3,2 миллиона

Полностью вакцинированных от COVID-19 украинцев уже почти 3,2 миллиона

Киев  •  УНН

 • 15623 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получило уже почти 3,18 миллиона человек. При этом в целом сделали уже почти 8,3 миллиона прививок, за последние сутки из которых - более 71 тысячи, большинство из них - второй дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

Цитата:

"С начала прививочной кампании привито - 5 099 802 человека, из них получили одну дозу - 5 099 800 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 3 179 661 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 8 279 461 прививку", - сообщили в Минздраве.

Детали

71 427 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 23 августа 2021 года. Одну дозу получили 28 142 человека, полностью иммунизированы - 43 285 человек.

В течение суток работали: 604 мобильные бригады, 2 321 пункт прививки; 328 центров вакцинации.

Добавим

В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет. Сейчас прививки проводятся четырьмя вакцинами: Comirnaty от Pfizer/BioNTech, Moderna, CoronaVac от Sinovac Biotech и AstraZeneca (Covishield, SKBio).

По данным Минздрава, по состоянию на 5 августа 2021 года Украина уже получила почти 12 млн доз вакцин от коронавируса.

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