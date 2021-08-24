Полностью вакцинированных от COVID-19 украинцев уже почти 3,2 миллиона

КИЕВ. 24 августа. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получило уже почти 3,18 миллиона человек. При этом в целом сделали уже почти 8,3 миллиона прививок, за последние сутки из которых - более 71 тысячи, большинство из них - второй дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.