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Постраждалу від обстрілу жінку госпіталізували у Курахове - ОДА

Постраждалу від обстрілу жінку госпіталізували у Курахове - ОДА

Київ • УНН

 • 7781 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Постраждалу від обстрілів у середу в Мар'їнці жінку з мінно-вибуховим пораненням госпіталізовано у травматологічне відділення центральної міської лікарні Курахового. Про це УНН повідомили у прес-службі Донецької ОДА.

"За даними лікувально-профілактичних установ Донецької області, за минулу добу, 1 лютого, в зоні проведення АТО постраждала одна цивільна особа у місті Мар’їнка. Постраждалу жінку із мінно-вибуховим пораненням було госпіталізовано у травматологічне відділення ЦМЛ міста Курахове", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.

В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами почали вивозити з Авдіївки.

Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.

ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. Радбез ООН проведе брифінг щодо ситуації в Україні у четвер, 2 лютого.

Російська сторона в СЦКК 1 лютого надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці. Після цього бригади виїхали для ремонту систем електропостачання в Авдіївці, однак електромонтажерів обстріляли.

З початку загострення в Авдіївці одна людина загинула та віьмох поранено.

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