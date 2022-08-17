Постраждалих через війну дітей стало більше: у Торецьку поранено 6-річного
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Більше ніж 1073 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення рф, повідомляє УНН з посиланням на дані Офісу Генпрокурора.
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"Більше ніж 1073 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. Станом на ранок 17 серпня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 361. Зросла кількість поранених - понад 712", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 376, Харківській - 198, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 60, Херсонській - 55, Запорізькій - 40.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Так, 16 серпня внаслідок артилерійського обстрілу ворогом міста Торецьк Донецької області поранено 6-річного хлопчика.
Доповнення
Через бомбардування та обстріли збройними силами рф, як повідомляється, пошкоджено 2328 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.