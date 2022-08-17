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Пострадавших из-за войны детей стало больше: в Торецке ранен 6-летний

Киев • УНН

 • 95514 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Более 1073 детей пострадали в Украине в результате полномасштабного вторжения рф, сообщает УНН со ссылкой на данные Офиса Генпрокурора.

Пострадавших из-за войны детей стало больше: в Торецке ранен 6-летний

Цитата

"Более 1073 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По состоянию на утро 17 августа 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 361. Выросло количество раненых - более 712", - говорится в сообщении.

Детали

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 376, Харьковской – 198, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 60, Херсонской – 55, Запорожской – 40.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Так, 16 августа в результате артиллерийского обстрела врагом города Торецк Донецкой области ранен 6-летний мальчик.

Дополнение

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф, как сообщается, повреждено 2328 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.

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