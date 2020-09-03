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Постраждалі під час гасіння пожеж на Луганщині військові отримають нагороди - Таран

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Військовослужбовці, які постраждали під час гасіння пожеж на Луганщині, будуть представлені до державних нагород. Про це повідомив міністр оборони України Андрій Таран, передає УНН із посиланням на пресслужбу відомства.

Постраждалі під час гасіння пожеж на Луганщині військові отримають нагороди - Таран

"Армія надає допомогу мешканцям Луганщини у гасінні пожежі. Постраждалих воїнів буде представлено до державних нагород", - сказав Андрій Таран.

За його словами, один з військових, які брали участь у гасінні пожеж в Луганській області, вважався зниклим безвісти. При цьому, Андрій Таран не виключав загибелі військовослужбовця. Пізніше, за уточненими даними Штаб ООС повідомив, що під час ліквідації пожежі на Луганщині, загинув старшина Артем Бондаренко, якого вважали безвісти зниклим.

"Тіло військовослужбовця знайшли під завалами бліндажа. Як стверджують побратими, в той час коли вони гасили пожежу, що стрімко наближалася до позицій, Артем займався евакуацією військового майна", - додали в повідомленні.

Також Таран спростував інформацію про знищення вогнем великої кількості військової техніки зазначивши, що вогонь знищив лише одну бойову машину піхоти та одну вантажівку "Урал".

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заслухав останню інформацію про ситуацію на Луганщині та Харківщині у зв’язку з масштабними пожежами та тримає ситуацію на контролі.

Українські Національні Новини

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