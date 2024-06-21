Посли G7 привітали ухвалення закону про реформування БЕБ
Київ • УНН
Посли G7 привітали ухвалення закону про реформування Бюро економічної безпеки України, що передбачає його реструктуризацію і призначення нового керівництва з міжнародною участю, що допоможе зміцнити довіру і поліпшити бізнес-середовище в Україні.
Посли країн G7 привітали ухвалення закону про реформування Бюро економічної безпеки України, що передбачає його реструктуризацію і перезавантаження керівництва за участю міжнародних партнерів. Про це йдеться у заяві групи послів у X 20 червня, пише УНН.
Посли G7 вітають прийняття закону про реформування БЕБ, який дозволить провести повну реструктуризацію та перезавантаження Бюро та його керівництва за значної участі міжнародних партнерів. Ця важлива подія сприятиме зміцненню довіри та впевненості в бізнес-середовищі України
Нагадаємо
20 червня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №10439 про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ).