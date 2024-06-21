Послы стран G7 приветствовали принятие закона о реформировании Бюро экономической безопасности Украины, предусматривающего его реструктуризацию и перезагрузку руководства с участием международных партнеров. Об этом говорится в заявлении группы послов в X 20 июня, пишет УНН.

Послы G7 приветствуют принятие закона о реформировании БЭБ, который позволит провести полную реструктуризацию и перезагрузку Бюро и его руководства при значительном участии международных партнеров. Это важное событие будет способствовать укреплению доверия и уверенности в бизнес-среде Украины - указали послы стран G7.

Напомним

20 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №10439 о перезагрузке Бюро экономической безопасности (Бэб).