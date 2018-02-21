Посли ЄС продовжили на півроку санкції за анексію Криму

ukru
Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 184886 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 189948 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 322303 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 225112 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 330774 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 216013 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 240826 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 255232 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 247176 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 136446 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
 м/с
79 %
751 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Суд залишив полковника Лапіна під вартою та зобов’язав доставити його до лікарні для лікування

Суд залишив полковника Лапіна під вартою та зобов’язав доставити його до лікарні для лікування

26 березня, 17:34 • 36937 перегляди
Під москвою скоєно напад на офіцера міноборони рф: кілера знайшли мертвим

Під москвою скоєно напад на офіцера міноборони рф: кілера знайшли мертвим

26 березня, 18:10 • 28236 перегляди
Норвегія виділяє 95 млн доларів для фінансування імпорту газу в Україну

Норвегія виділяє 95 млн доларів для фінансування імпорту газу в Україну

26 березня, 18:18 • 29101 перегляди
У Харкові пролунало щонайменше 15 вибухів: росія атакує дронами, палають склади

У Харкові пролунало щонайменше 15 вибухів: росія атакує дронами, палають склади

26 березня, 19:35 • 32083 перегляди
У Дніпрі після атаки дронів спалахнули одразу три пожежі - ОВА

У Дніпрі після атаки дронів спалахнули одразу три пожежі - ОВА

26 березня, 21:27 • 41036 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 149462 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 184886 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 322303 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 330774 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 283736 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 102484 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 90730 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 125991 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 143209 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 148468 перегляди
Актуальне
Посли ЄС продовжили на півроку санкції за анексію Криму

Посли ЄС продовжили на півроку санкції за анексію Криму

Київ • УНН

 • 9187 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Посли Євросоюзу продовжили на півроку санкції проти осіб і компаній, які відповідальні за порушення суверенітету України в Криму. Про це повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter, передає УНН.

“Посли ЄС сьогодні вирішили продовжити на 6 місяців замороження активів та заборону на отримання віз для 150 осіб та 38 організацій, відповідальних за дії, що загрожують територіальної цілісності України”, — написав Р.Йозвяк.

Як повідомляв УНН, 14 грудня лідери Європейського Союзу схвалили продовження ще на шість місяців економічних санкцій блоку проти Росії, накладених через російську анексію Криму і підтримку Москвою бойовиків на сході України.

EU ambassadors have today decided to prolong by 6 months the asset freezes and visa bans on 150 individuals & 38 entities responsible for actions against the territorial integrity of #Ukraine. #Russia #Crimea

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 21 февраля 2018 г.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.20
Bitcoin
$87,658.20
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,065.90
Ethereum
$2,030.56