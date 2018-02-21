Посли ЄС продовжили на півроку санкції за анексію Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Посли Євросоюзу продовжили на півроку санкції проти осіб і компаній, які відповідальні за порушення суверенітету України в Криму. Про це повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter, передає УНН.
“Посли ЄС сьогодні вирішили продовжити на 6 місяців замороження активів та заборону на отримання віз для 150 осіб та 38 організацій, відповідальних за дії, що загрожують територіальної цілісності України”, — написав Р.Йозвяк.
Як повідомляв УНН, 14 грудня лідери Європейського Союзу схвалили продовження ще на шість місяців економічних санкцій блоку проти Росії, накладених через російську анексію Криму і підтримку Москвою бойовиків на сході України.
EU ambassadors have today decided to prolong by 6 months the asset freezes and visa bans on 150 individuals & 38 entities responsible for actions against the territorial integrity of #Ukraine. #Russia #Crimea— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 21 февраля 2018 г.