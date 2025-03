Посли ЄС продовжили на півроку санкції за анексію Криму

“Посли ЄС сьогодні вирішили продовжити на 6 місяців замороження активів та заборону на отримання віз для 150 осіб та 38 організацій, відповідальних за дії, що загрожують територіальної цілісності України”, — написав Р.Йозвяк.

Як повідомляв УНН, 14 грудня лідери Європейського Союзу схвалили продовження ще на шість місяців економічних санкцій блоку проти Росії, накладених через російську анексію Криму і підтримку Москвою бойовиків на сході України.

EU ambassadors have today decided to prolong by 6 months the asset freezes and visa bans on 150 individuals & 38 entities responsible for actions against the territorial integrity of #Ukraine. #Russia #Crimea

