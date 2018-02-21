Послы ЕС продлили на полгода санкции за аннексию Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Послы Евросоюза продлили на полгода санкции против лиц и компаний, ответственных за нарушения суверенитета Украины в Крыму. Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter, передает УНН.
“Послы ЕС сегодня решили продлить на 6 месяцев замораживание активов и запрет на получение виз для 150 человек и 38 организаций, ответственных за действия, угрожающие территориальной целостности Украины”, — написал Р.Йозвяк.
Как сообщал УНН, 14 декабря лидеры Европейского Союза одобрили продление еще на шесть месяцев экономических санкций блока против России, введенных через российскую аннексию Крыма и поддержку Москвой боевиков на востоке Украины.
EU ambassadors have today decided to prolong by 6 months the asset freezes and visa bans on 150 individuals & 38 entities responsible for actions against the territorial integrity of #Ukraine. #Russia #Crimea— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 21 февраля 2018 г.