Послы ЕС продлили на полгода санкции за аннексию Крыма

“Послы ЕС сегодня решили продлить на 6 месяцев замораживание активов и запрет на получение виз для 150 человек и 38 организаций, ответственных за действия, угрожающие территориальной целостности Украины”, — написал Р.Йозвяк.

Как сообщал УНН, 14 декабря лидеры Европейского Союза одобрили продление еще на шесть месяцев экономических санкций блока против России, введенных через российскую аннексию Крыма и поддержку Москвой боевиков на востоке Украины.

EU ambassadors have today decided to prolong by 6 months the asset freezes and visa bans on 150 individuals & 38 entities responsible for actions against the territorial integrity of #Ukraine. #Russia #Crimea

