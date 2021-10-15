Посли G7 провели зустріч з главою НБУ. Обговорили зобов'язання за програмою МВФ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Посли країни Групи семи на зустрічі з очільником Національного банку України Кирилом Шевченком обговорили виконання зобов’язань відповідно до програми Міжнародного валютного фонду, пише УНН з посиланням на заяву послів.
Деталі
“Посли G7 під час зустрічі з головою Національного банку України Шевченком почули про зусилля НБУ із забезпечення виконання зобов’язань відповідно до програми МВФ та плани щодо продовження реформи банківського сектору”, — вказано у повідомленні.
У заяві також йдеться, що посли: “підкреслили важливість належного корпоративного управління у державному банківському секторі, відповідно до рекомендацій ОЕСР, та зазначили, що продовжують підтримувати сильний незалежний НБУ, який сприяє економічній стабільності та процвітанню України”.
Посли підкреслили важливість належного корпоративного управління у державному банківському секторі, відповідно до рекомендацій ОЕСР, та зазначили, що продовжують підтримувати сильний незалежний НБУ, який сприяє економічній стабільності та процвітанню . 2/2— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) October 15, 2021
Доповнення
Раніше прем’єр-міністр України заявив, що країна днями завершить роботу з Міжнародним валютним фондом (МВФ) з підготовки меморандуму щодо продовження чинної 18-місячної програми співпраці Stand-by.