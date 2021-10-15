Послы G7 провели встречу с главой НБУ. Обсудили обязательства по программе МВФ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Послы страны Группы семи на встрече с главой Национального банка Украины Кириллом Шевченко обсудили выполнение обязательств в соответствии с программой Международного валютного фонда, пишет УНН со ссылкой на заявление послов.
Детали
“Послы G7 во время встречи с председателем Национального банка Украины Шевченко услышали об усилиях НБУ по обеспечению выполнения обязательств в соответствии с программой МВФ и планы продолжения реформы банковского сектора”, — указано в сообщении.
В заявлении также говорится, что послы: “подчеркнули важность надлежащего корпоративного управления в государственном банковском секторе, согласно рекомендациям ОЭСР, и отметили, что продолжают поддерживать сильный независимый НБУ, способствующий экономической стабильности и процветанию Украины”.
Послы подчеркнули важность надлежащего корпоративного управления в государственном банковском секторе, согласно рекомендациям ОЭСР, и отметили, что продолжают поддерживать сильный независимый НБУ, способствует экономической стабильности и процветанию. 2/2— G7AmbReformUA (@ G7AmbReformUA) October 15, 2021
Дополнение
Ранее премьер-министр Украины заявил, что страна на днях завершит работу с Международным валютным фондом (МВФ) по подготовке меморандума о продлении действующей 18-месячной программы сотрудничества Stand-by.