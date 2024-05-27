Посла Франції на Шрі-Ланці знайшли мертвим
Київ • УНН
53-річний посол Франції в Шрі-Ланці Жан-Франсуа Пакте був знайдений мертвим у своїй офіційній резиденції, підозрюється, що він помер від зупинки серця, місцева поліція проводить розслідування і планує провести розтин.
Французький посол на Шрі-Ланці Жана-Франсуа Пакте було виявлено мертвим. Як повідомляє портал Daily Mirror , посол помер від зупинки серця, його знайшли у своїй резиденції, передає УНН.
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Посол Франції на Шрі-Ланці Жан-Франсуа Пакте помер сьогодні, як підозрюється, від зупинки серця у своїй офіційній резиденції
З'ясувалося, що посол сьогодні не виходив зі своєї кімнати, а при перевірці його знайшли мертвим.
Місцева поліція розслідує смерть посла. Планується провести аутопсію. Дипломатові було 53 роки. МЗС Шрі-Ланки висловило співчуття у зв'язку зі смертю дипломата.
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