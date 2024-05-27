Посла Франции на Шри-Ланке нашли мертвым

Французский посол на Шри-Ланке Жана-Франсуа Пакте был обнаружен мертвым. Как сообщает портал Daily Mirror, посол умер от остановки сердца, его нашли в своей резиденции, передает УНН.

Детали

Посол Франции на Шри-Ланке Жан-Франсуа Пакте умер сегодня, как подозревается, от остановки сердца в своей официальной резиденции сообщило издание.

Выяснилось, что посол сегодня не выходил из своей комнаты, а при проверке его нашли мертвым.

Местная полиция расследует смерть посла. Планируется провести аутопсию. Дипломату было 53 года. МИД Шри-Ланки выразил соболезнования в связи со смертью дипломата.

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