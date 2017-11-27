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Пошуки зниклих рибалок на Канівському водосховищі продовжать завтра

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Рятівники продовжать пошуки зниклих на Канівському водосховищі рибалки та його сина вже завтра. Про це УНН повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних нових Київської області.

"Так, пошукові роботи проводяться, вже було здійснено 2 вильоти. Проте через те, що погодні умови погіршуються, а на вулиці темніє, то ймовірно пошуки продовжаться вже завтра", - повідомили в прес-службі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Упродовж тижня на водних об’єктах загинуло 12 осіб

Нагадаємо, двоє рибалок о 9-й годині 26 листопада на власному човні вийшли на риболовлю на Канівське водосховище, а о 13-й годині того ж дня з ними було втрачено зв’язок.

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