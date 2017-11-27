Пошуки зниклих рибалок на Канівському водосховищі продовжать завтра

"Так, пошукові роботи проводяться, вже було здійснено 2 вильоти. Проте через те, що погодні умови погіршуються, а на вулиці темніє, то ймовірно пошуки продовжаться вже завтра", - повідомили в прес-службі.

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Нагадаємо, двоє рибалок о 9-й годині 26 листопада на власному човні вийшли на риболовлю на Канівське водосховище, а о 13-й годині того ж дня з ними було втрачено зв’язок.