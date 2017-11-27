Поиски пропавших рыбаков на Каневском водохранилище продолжат завтра

"Да, поисковые работы проводятся, уже было осуществлено 2 вылета. Однако из-за того, что погодные условия ухудшаются, а на улице темнеет, то вероятно поиски продолжатся уже завтра", - сообщили в пресс-службе.

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Напомним, двое рыбаков в 9 часов 26 ноября на собственной лодке вышли на рыбалку на Каневское водохранилище, а в 13 часов того же дня с ними была потеряна связь.