Porsche Cayenne, 8 земельних ділянок та 4 будинки: як живе сім'я начальника Південного офісу Держаудитслужби

Так, у власності Муратова та його дружини - Ольги Муратової - вісім земельних ділянок, три з яких знаходяться у селищі міського типу Таїрове Одеської області, ще три - у селі Правдине Херсонської області, та ще дві - у місті Одеса.

Крім того, Муратов та його дружина задекларували три квартири, які розташовані у місті Одеса, та ще одну квартиру у селищі міського типу Хлібодарське. Остання знаходиться на стадії будівництва.

Також у власності сім'ї Муратових три житлові та один садовий будинок. Останній розташований у місті Одеса, його загальна площа складає 361 м. кв. Він належить за правом власності дружині чиновника та особі на ім'я Тамара Богданова.

Варто зазначити, що 50% садового будинку дружина Муратова набула у власність у 2019 році. Тоді ж чиновник та його родина обзавелись двома машиномісцями, та двома земельними ділянками.

Муратов володіє автомобілем марки BMW 2006 року випуску, а його дружина - автомобілем марки Porsche Cayenne 2012 року випуску.

Минулого року чиновник отримав 408 тис. грн заробітної плати, а його дружина - 118 тис. грн. Ольга Муратова працює у Будівельно-монтажному управлінні (ТОВ БМУ-1).

Річний дохід від надання майна в оренду родини Муратових склав 41 тис. грн, а дохід від відчуження нерухомого майна - понад 1,2 млн грн.

На банківських рахунках Муратов тримає 895 доларів та 30 тис. грн, а його дружина - 6,8 тис. грн.

Готівкою чиновник тримає 5,3 тис. доларів та 4 тис. грн, а його дружина - 115 тис. грн, 40 тис. доларів та 3,2 тис. євро.

Зазначимо, що Південний офіс Держаудитслужби зволікає із проведенням моніторингу сумнівних тендерів щодо реконструкції доріг в Одеській області. Мова, зокрема, про два тендери (на суму 6,5 млн грн), які провела Кілійська міська рада у липні цього року.

Перемогу у них віддали ДП "Лідер", попри те, що компанія фігурує у кримінальному провадженні про привласнення коштів на реконструкції доріг в Одесі. Службові особи ДП "Лідер", як йдеться у рішенні Київського райсуду, звинувачуються у тому, що за змовою з чиновниками одеської мерії - завищували вартість ремонтних робіт, які так і не доробили у місті Одеса.

Крім того, за даними ГС "Верховенство права", компанія, попри вимоги тендерної документації, не надала документального підтвердження своїх прав власності або користування регенератором для гарячої регенерації асфальто-гранулятової крихти. Також ДП "Лідер" не надало довідки з банку про відсутність у нього заборгованості по позиках, вказувала громадська спілка.

На цю скандальну ситуацію вже звернули увагу народні депутати. Кажуть, що хочуть викликати губернатора Одещини "на килим" до ВР, аби Максим Куций навів і свої аргументи з цього приводу.