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Порошенкто та прем'єр Словаччини обговорили питання транспортування газу до України

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. У рамках робочого візиту до Брюсселя Президент України Петро Порошенко провів зустріч з главою уряду Словацької Республіки Робертом Фіцо, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.

Повідомляється, що співрозмовники обмінялися думками з актуальних питань українсько-словацьких двосторонніх відносин.

"Сторони підкреслили свій намір посилювати економічну складову двосторонньої співпраці, зокрема продовжити транспортування газу через Словаччину до України", - наголосили в прес-службі.

У цьому зв’язку, додали у відомстві, було відзначено важливість відновлення діяльності міжурядової змішаної комісії з економічного, промислового та науково-технічного співробітництва, чергове засідання якої заплановано на першу половину 2018 року. Обговорювалася також взаємодія у сфері енергетичної безпеки.

"Сторони обговорили посилення міжнародних контактів між двома країнами та розвиток транскордонного співробітництва", - наголисили у прес-службі.

Президент України та прем’єр-міністр Словацької Республіки скоординували позиції щодо співпраці на європейському напрямку з урахуванням порядку денного Саміту Східного партнерства.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко зустрівся з Президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером. лідери обговорили стан реалізації порядку денного реформ в Україні, імплементації Угоди про асоціацію Україна-ЄС та шляхи оптимізації фінансової допомоги з боку ЄС та перспективи нового фінансового пакету.

Українські Національні Новини

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