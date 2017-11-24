Порошенкто та прем'єр Словаччини обговорили питання транспортування газу до України

Повідомляється, що співрозмовники обмінялися думками з актуальних питань українсько-словацьких двосторонніх відносин.

"Сторони підкреслили свій намір посилювати економічну складову двосторонньої співпраці, зокрема продовжити транспортування газу через Словаччину до України", - наголосили в прес-службі.

У цьому зв’язку, додали у відомстві, було відзначено важливість відновлення діяльності міжурядової змішаної комісії з економічного, промислового та науково-технічного співробітництва, чергове засідання якої заплановано на першу половину 2018 року. Обговорювалася також взаємодія у сфері енергетичної безпеки.

"Сторони обговорили посилення міжнародних контактів між двома країнами та розвиток транскордонного співробітництва", - наголисили у прес-службі.

Президент України та прем’єр-міністр Словацької Республіки скоординували позиції щодо співпраці на європейському напрямку з урахуванням порядку денного Саміту Східного партнерства.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко зустрівся з Президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером. лідери обговорили стан реалізації порядку денного реформ в Україні, імплементації Угоди про асоціацію Україна-ЄС та шляхи оптимізації фінансової допомоги з боку ЄС та перспективи нового фінансового пакету.