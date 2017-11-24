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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
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Порошенкто и премьер Словакии обсудили вопрос транспортировки газа в Украину

Порошенкто и премьер Словакии обсудили вопрос транспортировки газа в Украину

Киев  •  УНН

 • 11631 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. В рамках рабочего визита в Брюссель Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с главой Правительства Словацкой Республики Робертом Фицо, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Сообщается, что собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам украинского-словацких двусторонних отношений.

"Стороны подчеркнули свое намерение усиливать экономическую составляющую двустороннего сотрудничества, в частности продолжить транспортировку газа через Словакию в Украину", - отметили в пресс-службе.

В этой связи, добавили в ведомстве, была отмечена важность возобновления деятельности межправительственной смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству, очередное заседание которой запланировано на первую половину 2018 года. Обсуждалась также взаимодействие в сфере энергетической безопасности.

"Стороны обсудили усиление международных контактов между двумя странами и развитие трансграничного сотрудничества", - наголисилы в пресс-службе.

Президент Украины и премьер-министр Словакии скоординировали позиции относительно сотрудничества на европейском направлении с учетом повестки дня саммита Восточного партнерства.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко встретился с Президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером . лидеры обсудили состояние реализации повестки дня реформ в Украине, имплементации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС и пути оптимизации финансовой помощи со стороны ЕС и перспективы нового финансового пакета.

Украинские Национальные Новости

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