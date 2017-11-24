Порошенкто и премьер Словакии обсудили вопрос транспортировки газа в Украину

Сообщается, что собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам украинского-словацких двусторонних отношений.

"Стороны подчеркнули свое намерение усиливать экономическую составляющую двустороннего сотрудничества, в частности продолжить транспортировку газа через Словакию в Украину", - отметили в пресс-службе.

В этой связи, добавили в ведомстве, была отмечена важность возобновления деятельности межправительственной смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству, очередное заседание которой запланировано на первую половину 2018 года. Обсуждалась также взаимодействие в сфере энергетической безопасности.

"Стороны обсудили усиление международных контактов между двумя странами и развитие трансграничного сотрудничества", - наголисилы в пресс-службе.

Президент Украины и премьер-министр Словакии скоординировали позиции относительно сотрудничества на европейском направлении с учетом повестки дня саммита Восточного партнерства.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко встретился с Президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером . лидеры обсудили состояние реализации повестки дня реформ в Украине, имплементации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС и пути оптимизации финансовой помощи со стороны ЕС и перспективы нового финансового пакета.