Порошенко закликав офіційний Китай дотримуватись невизнання окупації Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко закликав китайську офіційну владу дотримуватись політики невизнання окупації Росією українського Криму. Про це він сказав під час зустрічі з віце-прем’єром Державної Ради КНР Ма Каєм, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
“Глава держави звернув увагу на важливість продовження послідовної позиції Китаю в питанні поваги до територіальної цілісності та суверенітету України. Він закликав китайську офіційну владу дотримуватися політики невизнання тимчасової окупації Росією українського Криму. Було висловлено сподівання на конструктивну позицію китайської сторони з української проблематики в рамках ООН”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що Президент позитивно оцінив результати третього засідання українсько-китайської міжурядової Комісії зі співробітництва, яке відбулося на виконання попередніх домовленостей з головою КНР Сі Цзіньпіном.
Також було підтверджено зацікавленість України у реалізації китайської ініціативи “Один пояс, один шлях”, в рамках якої пріоритетом є залучення технологічних можливостей та інвестицій Китаю до розвитку транспортної інфраструктури України.
П.Порошенко передав запрошення голові КНР Сі Цзіньпіну відвідати Україну з візитом.
Як повідомляв УНН, Україна та Китай мають плани для реалізації спільних проектів на загальну суму 7 млрд доларів.