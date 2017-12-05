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Порошенко призвал официальный Китай придерживаться непризнания оккупации Крыма

Порошенко призвал официальный Китай придерживаться непризнания оккупации Крыма

Киев  •  УНН

 • 11248 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко призвал китайские официальные власти придерживаться политики непризнания оккупации Россией украинского Крыма. Об этом он сказал во время встречи с вице-премьером Государственного Совета КНР Ма Каем, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.

"Глава государства обратил внимание на важность продолжения последовательной позиции Китая в вопросе уважения территориальной целостности и суверенитета Украины. Он призвал китайские официальные власти придерживаться политики непризнания временной оккупации Россией украинского Крыма. Была выражена надежда на конструктивную позицию китайской стороны по украинской проблематике в рамках ООН", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Президент положительно оценил результаты третьего заседания украинского-китайской межправительственной комиссии по сотрудничеству, которое состоялось во исполнение предыдущих договоренностей с председателем КНР Си Цзиньпином.

Также было подтверждено заинтересованность Украины в реализации китайской инициативы "Один пояс, один путь", в рамках которой приоритетом является привлечение технологических возможностей и инвестиций Китая в развитии транспортной инфраструктуры Украины.

П.Порошенко передал приглашение председателю КНР Си Цзиньпин посетить Украину с визитом.

Как сообщал УНН, Украина и Китай имеют планы для реализации совместных проектов на общую сумму 7 млрд долларов.

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