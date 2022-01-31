Порошенко відмовився давати покази слідчому ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. П'ятий президент України, нині народний депутат Петро Порошенко відмовився від дачі показів слідчому та покинув приміщення ДБР. Про це повідомив журналістам адвокат п’ятого президента Ілля Новіков, передає кореспондент УНН.
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“Як було нами анонсовано, було заявлено відмову від дачі будь-яких показів. Це не несподіванка для слідчих. Ми чітко розуміємо, що вони знали заздалегідь, що інформації вони не отримають сьогодні”, — сказав адвокат.
Деталі
Окрім того, в ДБР зазначили, що також Порошенко відмовився підписувати протокол, що документально зафіксовано.
“Про наступну дату виклику буде повідомлено додатково”, — йдеться в повідомленні бюро.
Доповнення
Порошенку повідомлено про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у кримінальному провадженні щодо злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям “Л/ДНР”. П’ятого президента України викликали 23 грудня до ДБР, проте він перебував за кордоном.
6 січня Порошенко повідомив, що 17 січня повернеться до України. 6 січня Печерський районний суд Києва наклав арешт на все майно п’ятого президента України Петра Порошенка.
У ДБР вказали, що 17 січня 2022 року об 11 годині буде розглянуто клопотання про обрання запобіжного у вигляді тримання під вартою стосовно Порошенка. ДБР сподівалося, що Порошенко самостійно прийде на засідання суду в понеділок.
Він прибув з-за кордону, потім — до суду разом з адвокатами. Судді знадобилося понад добу часу для ухвалення рішення у нарадчій кімнаті. Засідання 19 січня супроводжувалося сутичками під судом.
Порошенко 31 січня прибув до ДБР близько 11 години.