Порошенко прибув на допит до ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. П'ятий президент України, нині народний депутат Петро Порошенко прибув на допит до Державного бюро розслідувань (ДБР), запланований на 11 годину у понеділок, повідомляє УНН.
Цитата:
"Я (...) як законослухняний громадянин безумовно виконую вимоги закону і прибув на допит..." - сказав Порошенко під стінами ДБР, назвавши справу, у якій його викликали до бюро, "абсолютно пустою та нікчемною".
"Ніякої співпраці з мого боку не буде..." - додав він.
Доповнення
Порошенку повідомлено про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у кримінальному провадженні щодо злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям “Л/ДНР”. П’ятого президента України викликали 23 грудня до ДБР, проте він перебував за кордоном.
6 січня Порошенко повідомив, що 17 січня повернеться до України. 6 січня Печерський районний суд Києва наклав арешт на все майно п’ятого президента України Петра Порошенка.
У ДБР вказали, що 17 січня 2022 року об 11 годині буде розглянуто клопотання про обрання запобіжного у вигляді тримання під вартою стосовно Порошенка. ДБР сподівалося, що Порошенко самостійно прийде на засідання суду в понеділок.
Він прибув з-за кордону, потім — до суду разом з адвокатами. Судді знадобилося понад добу часу для ухвалення рішення у нарадчій кімнаті. Засідання 19 січня супроводжувалося сутичками під судом.
Слідчий ДБР знову чекав Петра Порошенка на 11:00 31 січня 2022 року.