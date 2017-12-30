Порошенко на рік продовжив мораторій на продаж сільгоспземель
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Президент Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України", чим продовжив на один рік мораторій на продаж сільгоспземель, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
"Документом продовжується на один рік строк дії мораторію на продаж чи відчуження іншим способом земель сільськогосподарського призначення", - йдеться у повідомленні.
Реалізація закону, як очікується, дозволить забезпечити формування належного нормативно-правового забезпечення функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення.
Документ набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Нагадаємо, Рада дала зелене світло продовженню мораторію на продаж землі.