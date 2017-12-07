Порошенко на фракції БПП закликав розблокувати внесення ним закону про антикорупційний суд
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко на засіданні фракції БПП закликав депутатів розблокувати питання внесення ним до Верховної Ради законопроекту про антикорупційний суд. Про це повідомила представник Президента у Верховній Раді Ірина Луценко, передає УНН з посиланням на прес-службу політсили.
"Сьогодні на фракції БПП Президент закликав депутатів розблокувати питання внесення ним закону по антикорупційному суду. Для цього необхідно, аби депутати вивели два законопроекти по антикорупційному суду з порядку денного і тоді він матиме можливість внести свій законопроект "Про антикорупційний суд", - заявила І.Луценко.
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Крім того, П.Порошенко, з її слів, наголосив, що до кінця цього року ним буде внесено закон про антикорупційний суд і про закон про військовий суд, так званий військовий трибунал.
Як повідомляв УНН, П.Порошенко пообіцяв за тиждень внести свій законопроект про антикорупційний суд.
Нагадаємо, П.Порошенко і В.Гройсман зранку зустрілися з фракцією БПП.