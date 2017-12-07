Порошенко на фракции БПП призвал разблокировать внесение им закона об антикоррупционном суде
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко на заседании фракции БПП призвал депутатов разблокировать вопрос внесения им в Верховную Раду законопроекта об антикоррупционном суде. Об этом сообщила представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Сегодня на фракции БПП Президент призвал депутатов разблокировать вопрос внесения им закона по антикоррупционному суду. Для этого необходимо, чтобы депутаты вывели два законопроекта по антикоррупционному суду с повестки дня и тогда он будет иметь возможность внести свой законопроект "Об антикоррупционном суде", - заявила И.Луценко.
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Кроме того, П.Порошенко, по ее словам, подчеркнул, что до конца этого года им будет внесен закон об антикоррупционном суде и о законе о военном суде, так называемый военный трибунал.
Как сообщал УНН, П.Порошенко пообещал за неделю внести свой законопроект об антикоррупционном суде.
Напомним, П.Порошенко и В.Гройсман утром встретились с фракцией БПП.