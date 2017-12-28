Порошенко доручив негайно відновити переговори з РФ про повернення решти заручників
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Президент Петро Порошенко дав доручення негайно відновити переговори з Російською Федерацією щодо повернення українських громадян, яких утримують в РФ та на непідконтрольних Києву територіях. Про це він сказав під час візиту до Одеси, передає кореспондент УНН.
“Це та прірва, яка відрізняє сьогодні Україну від Росії, і ми кажемо, що “будь ласка, поверніть тільки нам нашого Сенцова, всесвітньо відомого режисера, нашого журналіста Сущенка, який працював в Парижі і був заарештований у Москві, і багато інших, які безневинно зараз знаходяться у в’язницях Російської федерації, лише за те, що вони носять український паспорт, відмовляються його віддати і пишаються тим що вони — українці”, — зазначив Президент.
Він повідомив, що дав доручення про відновлення переговорів з РФ щодо повернення решти утримуваних українців.
“Ми їх не можемо ні зрадити, ані забути, і саме тому я дав доручення негайно відновити переговори з РФ щодо і повернення тих хто в Росії, і повернення тих, хто знаходиться в заручниках на окупованій території”, — сказав П.Порошенко.
Як повідомляв УНН, 27 грудня відбувся обмін для звільнення українських заручників на Донбасі. З полону звільнили 74 заручників.