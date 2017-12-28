Порошенко поручил немедлено возобновить переговоры с РФ по возвращению остальных заложников

"Это та пропасть, которая отличает сегодня Украину от России, и мы говорим, что "пожалуйста, верните только нам нашего Сенцова, всемирно известного режиссера, нашего журналиста Сущенко, который работал в Париже и был арестован в Москве, и многих другие, которые без вины сейчас находятся в тюрьмах Российской федерации, только за то, что они носят украинский паспорт, отказываются его отдать и гордятся тем, что они - украинцы", - отметил Президент.

Он сообщил, что дал поручение о возобновлении переговоров с РФ по возврату остальных удерживаемых украинцев.

"Мы им не можем ни изменить, ни забыть их, и именно поэтому я дал поручение немедленно возобновить переговоры с РФ по и возвращение тех, кто в России, и возвращению тех, кто находится в заложниках на оккупированной территории", - сказал П.Порошенко.

Как сообщал УНН, 27 декабря состоялся обмен для освобождения украинских заложников на Донбассе. Из плена освободили 74 заложников.